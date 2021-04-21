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У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію на підтримку України

Середа, 21 квітня 2021, 18:48
У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію на підтримку України

Члени комісії Сенату Польщі з питань закордонних справ ухвалили резолюцію, у якій висловили солідарність з Україною на тлі нарощування військової активності РФ біля кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wyborcza.

Резолюція була прийнята на спеціальному засіданні комісії, присвяченій ситуації в Україні, в якому взяв участь посол України в Польщі Андрій Дещиця, який представив поточну ситуацію в регіоні. Як зазначив голова комісії Богдан Кліх, прийняття резолюції є тим більш необхідним з огляду на "незрозуміле рішення більшості Сейму, який відмовився прийняти резолюцію з закликом зупинити "Північний потік-2".

Резолюція вказує, що "кількість військ, оснащених танками, важкою ствольною та ракетною артилерією, броньованою піхотою, безпілотниками та бойовою авіацією, небезпечно зростає, а посилена активність російського флоту спостерігається в Чорному морі, де всупереч міжнародному праву було оголошено про блокаду Керченської протоки".

Зазначається, що є інформація, що сепаратисти просять владу Москви приєднати непокірні регіони до Російської Федерації, і "ця спроба ескалації напруженості повинна трактуватися як продовження стратегії дестабілізації Європи".

"Комісія вважає, що дії Російської Федерації є загрозою безпеці на нашому континенті, а також черговою спробою поставити під сумнів принцип недоторканності кордонів у Європі ", - йдеться в документі.

У ньому комісія закликає "владу Російської Федерації зупинити подальшу ескалацію напруженості та дестабілізацію ситуації з безпекою в регіоні, і просить лідерів держав-членів НАТО ініціювати консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, визнаючи, що лише жорстка позиція країн, асоційованих з ЄС та НАТО, може запобігти подальшій військовій ескалації та війні".

Комісія також звернулася до "людей доброї волі підтримати українських патріотів у захисті суверенітету своєї батьківщини".

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда скликав засідання за участю міністерства національної оборони, військових командирів та керівників спецслужб для обговорення російської активності на кордоні з Україною.

Теми: ПольщаУкраїна
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