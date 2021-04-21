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В Сенате Польши приняли резолюцию в поддержку Украины

Среда, 21 апреля 2021, 18:48

Члены комиссии Сената Польши по вопросам иностранных дел приняли резолюцию, в которой выразили солидарность с Украиной на фоне наращивания военной активности РФ у границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wyborcza.

Резолюция была принята на специальном заседании комиссии, посвященном ситуации в Украине, в котором принял участие посол Украины в Польше Андрей Дещица, представивший текущую ситуацию в регионе. Как отметил председатель комиссии Богдан Клих, принятие резолюции является тем более необходимым, учитывая "непонятное решение большинства Сейма, который отказался принять резолюцию с призывом остановить "Северный поток-2".

Резолюция указывает, что "количество войск, оснащенных танками, тяжелой ствольной и ракетной артиллерии, бронированной пехотой, беспилотниками и боевой авиацией, опасно растет, а усиленная активность российского флота наблюдается в Черном море, где, вопреки международному праву, было объявлено о блокаде Керченского пролива".

Отмечается, что есть информация, что сепаратисты просят российские власти присоединить непокорные регионы к Российской Федерации, и "эта попытка эскалации напряженности должна трактоваться как продолжение стратегии дестабилизации Европы".

"Комиссия считает, что действия Российской Федерации являются угрозой безопасности на нашем континенте, а также очередной попыткой поставить под сомнение принцип неприкосновенности границ в Европе", - говорится в документе.

В нем комиссия призывает "власти Российской Федерации остановить дальнейшую эскалацию напряженности и дестабилизацию ситуации с безопасностью в регионе, и просит лидеров государств НАТО инициировать консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, признавая, что только жесткая позиция стран, ассоциированных с ЕС и НАТО, может предотвратить дальнейшую военную эскалацию и войну".

Комиссия также обратилась к "людям доброй воли поддержать украинских патриотов в защите суверенитета своей родины".

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда созвал заседание с участием министерства национальной обороны, военных командиров и руководителей спецслужб для обсуждения российской активности на границе с Украиной.

Темы: ПольшаУкраина


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