Франція першою в ЄС віддасть частину вакцин бідним країнам

Франція скоро стане першою країною-членом Європейського союзу, яка відправить частину своїх вакцин в країни, що розвиваються за міжнародною схемою COVAX.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пожертвування Францією перших 100 000 доз вакцини від AstraZeneca є стимулом для COVAX, яка підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Глобальним альянсом з вакцин та імунізації.

COVAX націлений на забезпечення 2 мільярдів доз вакцини для країн з низькими доходами до кінця 2021 року і отримав фінансову підтримку на мільярди доларів, але жодної дози від конкретних країн.

"Франція відкриє європейський механізм обміну вакцинами через COVAX. Ми дуже сподіваємося, що інші країни візьмуть на себе зобов'язання фізично ділитися вакцинами з COVAX", - сказав радник президента Франції Еммануеля Макрона.

Він повідомив, що Франція зобов'язалася відправити до середини червня 500 000 доз. За словами радника, перша партія доз AstraZeneca, взята з очікуваних поставок самої Франції, буде відправлена ​​в COVAX "найближчим часом".

Макрон закликав країни ЄС направляти 5% своїх поставок вакцин в країни, що розвиваються, щоб допомогти блоку перехопити ініціативу у Росії і Китаю в дипломатії вакцин.

Москва і Пекін уклали угоди з доставки понад 1 мільярда доз в Африку, Латинську Америку і партнерам ЄС, таким як Туреччина, Єгипет, Марокко і балканські держави, які є кандидатами на приєднання до блоку.

У березні COVAX заявив, що до кінця травня поставив 237 мільйонів доз вакцини AstraZeneca в 142 країни, а також поставив перші вакцини Pfizer.

Нагадаємо, Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, наданих безоплатно через платформу COVAX. З отриманням першої партії допомогло Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).