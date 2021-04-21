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Франция первой в ЕС отдаст часть вакцин бедным странам

Среда, 21 апреля 2021, 20:27

Франция скоро станет первым членом Европейского союза, отправившим часть своих вакцин в развивающиеся страны по международной схеме COVAX.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пожертвование Францией первых 100 000 доз вакцины от AstraZeneca является стимулом для COVAX, которая поддерживается Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации.

"Франция откроет европейский механизм обмена вакцинами с COVAX. Мы очень надеемся, что другие страны возьмут на себя обязательство физически делиться вакцинами с COVAX", -  сказал советник президента Франции Эммануэля Макрона.

Он сообщил, что Франция обязалась отправить к середине июня 500 000 доз. По словам советника, первая партия доз AstraZeneca, взятых из ожидаемых поставок самой Франции, будет отправлена ​​в COVAX "в ближайшее время".

Макрон призвал страны ЕС направлять 5% своих  поставок вакцин в развивающиеся страны, чтобы помочь блоку перехватить инициативу у России и Китая в дипломатии вакцин.

Москва и Пекин заключили сделки по доставке более 1 миллиарда доз в Африку, Латинскую Америку и партнерам ЕС, таким как Турция, Египет, Марокко и балканские государства, которые являются кандидатами на присоединение к блоку.

В марте COVAX заявил, что к концу мая поставила 237 миллионов доз вакцины AstraZeneca в 142 страны, а также поставила первые инъекции Pfizer.

Напомним, Украина получила 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, предоставленных бесплатно через платформу COVAX. С получением первой партии помогло Агентство США по международному развитию (USAID).

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Темы: вакцинацияФранция
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