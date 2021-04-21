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Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів

Середа, 21 квітня 2021, 21:07

Новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Реакція Росії була непропорційною і паралізувала наше посольство. Сьогодні я протестував проти цієї акції. Я оголосив послу наступне: у Російській Федерації є час до завтрашнього полудня, щоб пустити чеських дипломатів назад в Москву. Якщо вони не зможуть повернутися в Москву, я вирішу скоротити кількість дипломатів в російському посольстві, щоб вона відповідала посольству Чехії в Москві", - сказав Кулганек.

"Російсько-чеські відносини вступили в надзвичайно складну стадію, і я не радий цьому. Ви всі знаєте, що ми вислали 18 дипломатів ", - додав міністр.

Кулганек лише в середу був призначений на посаду глави МЗС Чехії.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ або дивіться наш відеоблог щодо того, як працюють російські агенти у Чехії та ЄС.

Теми: ЧехіяРосія


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