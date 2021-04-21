Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів

Новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Реакція Росії була непропорційною і паралізувала наше посольство. Сьогодні я протестував проти цієї акції. Я оголосив послу наступне: у Російській Федерації є час до завтрашнього полудня, щоб пустити чеських дипломатів назад в Москву. Якщо вони не зможуть повернутися в Москву, я вирішу скоротити кількість дипломатів в російському посольстві, щоб вона відповідала посольству Чехії в Москві", - сказав Кулганек.

"Російсько-чеські відносини вступили в надзвичайно складну стадію, і я не радий цьому. Ви всі знаєте, що ми вислали 18 дипломатів ", - додав міністр.

Кулганек лише в середу був призначений на посаду глави МЗС Чехії.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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