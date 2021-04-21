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Чехия поставила ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов

Среда, 21 апреля 2021, 21:07

Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что, если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Реакция России была непропорциональной и парализовала наше посольство. Сегодня я протестовал против этой акции. Я объявил послу следующее: у Российской Федерации есть время до завтрашнего полудня, чтобы пустить чешских дипломатов обратно в Москву. Если они не смогут вернуться в Москву, я решу сократить количество дипломатов в российском посольстве, чтобы оно соответствовало посольству Чехии в Москве", - сказал Кульганек.

"Российско-чешские отношения вступили в чрезвычайно сложную стадию, и я не рад этому. Вы все знаете, что мы выслали 18 дипломатов", - добавил министр.

Кульганек только в среду был назначен на должность главы МИД Чехии.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.

Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФа также в видеоблоге о том, как работает российская агентура в Чехии и ЕС.

Темы: ЧехияРосcия


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