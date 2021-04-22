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Ізраїль заявляє про атаки на Сирію після ракетного нападу – ЗМІ

Четвер, 22 квітня 2021, 04:26

За повідомленням ізраїльських військових, запущена із Сирії ракета приземлилася на півдні Ізраїлю, недалеко від місця, де знаходиться ядерний реактор.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Як повідомляє ізраїльська армія, у відповідь вона атакувала ракетну установку та системи ППО в сусідній Сирії.

Іран, який розташував війська у Сирії, звинуватив Ізраїль у серії нападів на свої ядерні об'єкти, включаючи саботаж на його ядерному об'єкті в Натанзі 11 квітня, та пообіцяв помститися.

Ізраїльська армія заявила, що випущена Сирією ракета приземлилася в регіоні Негев, а сирени сповіщення спрацювали поблизу Дімона, де розташований ядерний реактор Ізраїлю.

Також були повідомлення про вибухи по всьому Ізраїлю.

Пізніше армія заявила, що випущена ракета не завдала шкоди.

Нагадаємо: Ізраїль у січні завдав низки авіаударів по околицях Дамаска.

Теми: СиріяІзраїль


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