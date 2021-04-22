Израиль заявляет об атаках на Сирию после ракетного нападения – СМИ

По сообщению израильских военных, запущенная из Сирии ракета приземлилась на юге Израиля, недалеко от места, где находится ядерный реактор.

Источник: The Washington Post

Детали: Как сообщает израильская армия, в ответ она атаковала ракетную установку и системы ПВО в соседней Сирии.

Иран, который расположил войска в Сирии, обвинил Израиль в серии нападений на свои ядерные объекты, включая саботаж на его ядерном объекте в Натанзе 11 апреля, и пообещал отомстить.

Израильская армия заявила, что выпущенная Сирией ракета приземлилась в регионе Негев, а сирены оповещения сработали вблизи Димона, где расположен ядерный реактор Израиля.

Также были сообщения о взрывах по всему Израилю.

Позже армия заявила, что выпущенная ракета не причинила вреда.

Напомним: Израиль нанес ряд авиаударов по окрестностям Дамаска.