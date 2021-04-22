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Байден може офіційно визнати геноцид вірмен – ЗМІ

Четвер, 22 квітня 2021, 07:28
Байден може офіційно визнати геноцид вірмен – ЗМІ

За повідомленням засобів масової інформації, президент Сполучених Штатів Джо Байден може офіційно визнати геноцид вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни.

Джерело: The Wall Street Journal, Reuters

Деталі: Очікується, що Байден визнає геноцидом депортацію, голод та знищення вірмен османськими турками у 1915 році.

За інформацією джерел, це може статися в суботу, 24 квітня, у день вшанування пам’яті жертв геноциду у Вірменії.

Проте остаточного рішення щодо цього питання ще не прийнято, і Байден може обійтися лише словами співчуття.

Передісторія:

Сенат США 12 грудня 2019 року одностайно ухвалив історичну резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен століття тому. Цей крок розлютив Туреччину і завдав удару по вже й так проблемним відносинам між Анкарою та Вашингтоном.

Довідково: Днем геноциду вірменського населення прийнято вважати день 24 квітня 1915 року, коли младотурецькі правителі наказали зібрати всю вірменську інтелігенцію в Стамбул і депортувати. Багато хто був цього ж дня убитий.

Протягом подальших трьох років загинуло понад 1,5 млн вірмен, інші втекли або були виселені османами в Месопотамію, Ліван, Сирію через пустелі, де більшість з них загинула від голоду та хвороб. Понад 1 млн вірменських біженців було розсіяно по всьому світу.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБайденВірменія
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