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Байден может официально признать геноцид армян – СМИ

Четверг, 22 апреля 2021, 07:28
Байден может официально признать геноцид армян – СМИ

По сообщению средств массовой информации, президент Соединенных Штатов Джо Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи во время Первой мировой войны.

Источник: The Wall Street Journal, Reuters

Детали: Ожидается, что Байден признает геноцидом депортации, голод и уничтожение армян османскими турками в 1915 году.

По информации источников, это может произойти в субботу, 24 апреля, в день памяти жертв геноцида в Армении.

Однако окончательного решения по этому вопросу еще не принято, и Байден может обойтись только словами соболезнования.

Предыстория: Сенат США 12 декабря 2019 года единогласно принял историческую резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян век назад. Этот шаг разозлил Турцию и нанес удар по и так проблемным отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

Справка: Днем геноцида армянского населения принято считать день 24 апреля 1915, когда Младотурецкой правители приказали собрать всю армянскую интеллигенцию в Стамбул и депортировать. Многие были в этот же день убиты.

В течение последующих трех лет погибло свыше 1,5 млн армян, остальные бежали или были выселены османами в Месопотамию, Ливан, Сирию через пустыни, где большинство из них погибло от голода и болезней. Более 1 млн армянских беженцев было рассеяно по всему миру.

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Темы: СШАБайденАрмения
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