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COVID в Україні: 16 235 нових і 470 летальних випадків за добу 

Четвер, 22 квітня 2021, 08:22
COVID в Україні: 16 235 нових і 470 летальних випадків за добу 

За добу 21 квітня в Україні зафіксували 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 3 904 особи, померли 470 хворих, одужала 18 831 особа.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО

Деталі: Загалом COVID хворіють зараз 415 784 мешканці України. Із 1 990 353 осіб, у яких виявили коронавірус із початку березня 2020 року. 1 533 303 особи одужали, 41 266 осіб померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Летальних коронавірусних випадків найбільше в середу зареєстрували у Дніпропетровській області (48), Києві (44), Київській області (39), Одеській (36), Донецькій (30), Харківській (28), Львівській (27), Запорізькій (24), Херсонській (23) областях.

 

Серед нових хворих – 663 дитини та 319 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 101 981: методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821.

Щеплень проти коронавірусу 21 квітня зробили 14 044. Із 24 лютого зроблено 491 877 щеплень: першу дозу отримали 491 875 осіб, обидві дози 5 осіб.

 
УП_дашборд

Станом на 21 квітня до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записалася 482 391 людина.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація
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