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COVID в Украине: 16 235 новых и 470 летальных случаев за сутки

Четверг, 22 апреля 2021, 08:22

За сутки 21 апреля в Украине зафиксировали 16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 3 904 человека, умерли 470 больных, выздоровел 18 831 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: В целом COVID болеют сейчас 415 784 жителя Украины.Из 1 990 353 человек, у которых обнаружили коронавирус с начала марта 2020 года, 1 533 303 человека выздоровели, 41 266 человек умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Летальных случаев больше всего в среду зарегистрировали в Днепропетровской области (48), Киеве (44), Киевской области (39), Одесской (36), Донецкой (30), Харьковской (28), Львовской (27), Запорожской (24), Херсонской (23) областях.

 

Темы: Covid-2019коронавирус


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