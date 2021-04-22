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COVID в Украине: 16 235 новых и 470 летальных случаев за сутки

Четверг, 22 апреля 2021, 08:22
COVID в Украине: 16 235 новых и 470 летальных случаев за сутки

За сутки 21 апреля в Украине зафиксировали 16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 3 904 человека, умерли 470 больных, выздоровел 18 831 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: В целом COVID болеют сейчас 415 784 жителя Украины.Из 1 990 353 человек, у которых обнаружили коронавирус с начала марта 2020 года, 1 533 303 человека выздоровели, 41 266 человек умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Летальных коронавирусных случаев больше всего в среду зарегистрировали в Днепропетровской области (48), Киеве (44), Киевской области (39), Одесской (36), Донецкой (30), Харьковской (28), Львовской (27), Запорожской (24), Херсонской (23) областях.

 

Среди новых заболевших – 663 ребенка и 319 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 101 981: методом ПЦР – 46 516, методом ИФА – 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 821.

Прививок против коронавируса 21 апреля сделали 14 044. С 24 февраля сделано 491 877 прививок: первую дозу получили 491 875 человек, обе дозы 5 человек.

 
УП-дашборд

По состоянию на 21 апреля в лист ожидания вакцинации против коронавируса записался 482 391 человек.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация
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