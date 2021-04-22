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У Польщі шахраї видавали ліки від зморшок за вакцину Pfizer - ЗМІ

Четвер, 22 квітня 2021, 09:59
У Польщі шахраї видавали ліки від зморшок за вакцину Pfizer - ЗМІ
cbsnews.com

У Польщі та Мексиці виявили партії підроблених вакцин від коронавірусу компанії Pfizer-BioNTech. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS.

Спершу про виявлення підробок повідомила Wall Street Journal. Згодом речник Pfizer підтвердив в електронному листі CBS MoneyWatch, що такі випадки справді були. 

Флакони з підробленою вакциною, виявлені у Мексиці, мали у тому числі неправильне маркування. Речовина у флаконах підробленої партії, виявленої в Польщі, ймовірно була ліками для попередження зморшок. 

У Польщі представники влади запевнили, що фейкову вакцину не отримав ніхто, пише Wall Street Journal. Партію вилучили у приватній квартирі. У Мексиці речовину, яку видавали за вакцину, встигли вколоти 80 людям у клініці в Мехіко, при чому підробка продавалася по 1000 доларів США за дозу. Наскільки наразі відомо, ця речовина не завдала людям шкоди.

Речник Pfizer зазначив, що у компанії знають про існування підробок, якими шахраї намагаються заробити на тлі глобального дефіциту вакцини, та що Pfizer співпрацює з усіма структурами для боротьби з такою злочиною діяльністю. 

У компанії наголошують, що справжню вакцину не можуть продавати онлайн і єдиний надійний спосіб - прийти на щеплення в офіційний центр вакцинації у своїй країні. 

Минулого місяця Інтерпол повідомляв про виявлення великих партій підробленої вакцини на складах і потужностях у Китаї та Південній Африці. Інтерпол також зазначав, що отримував повідомлення про спроби шахраїв пропонувати підробки адміністраціям будинків для літніх людей та подібним установам.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяПольщаМексиказдоров'якримінал
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