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В Польше мошенники выдавали лекарства от морщин за вакцину Pfizer - СМИ

Четверг, 22 апреля 2021, 09:59
В Польше мошенники выдавали лекарства от морщин за вакцину Pfizer - СМИ
cbsnews.com

В Польше и Мексике обнаружили партии поддельных вакцин от коронавируса компании Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS.

Сначала об обнаружении подделок сообщила Wall Street Journal. Впоследствии спикер Pfizer подтвердил в электронном письме CBS MoneyWatch, что такие случаи действительно были.

Флаконы с поддельной вакциной, обнаруженные в Мексике, имели в том числе неправильную маркировку. Вещество во флаконах поддельной партии, обнаруженной в Польше, вероятно было лекарством для предупреждения морщин.

В Польше представители власти заверили, что фейковую вакцину не получил никто, пишет Wall Street Journal. Партию изъяли в частной квартире. В Мексике вещество, которое выдавали за вакцину, успели уколоть 80 людям в клинике в Мехико, причем подделка продавалась по 1000 долларов США за дозу. Насколько сейчас известно, это вещество не причинило людям вреда.

Представитель Pfizer отметил, что в компании знают о существовании подделок, которыми мошенники пытаются заработать на фоне глобального дефицита вакцины, и что Pfizer сотрудничает со всеми структурами для борьбы с такой преступной деятельностью.

В компании отмечают, что настоящую вакцину не могут продавать онлайн и единственный надежный способ - прийти на прививку в официальный центр вакцинации в своей стране.

В прошлом месяце Интерпол сообщал об обнаружении крупных партий поддельной вакцины на складах и мощностях в Китае и Южной Африке. Интерпол также отмечал, что получал сообщения о попытках мошенников предлагать подделки администрациям домов престарелых и подобным учреждениям.

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Темы: вакцинацияПольшаМексиказдоровьекриминал
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