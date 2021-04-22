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У Німеччині три федеральні землі запропонують вакцину AstraZeneca усім охочим

Четвер, 22 квітня 2021, 11:15
Фото з Twitter ЄП

Три федеральні землі Німеччини планують відкрити можливість щепитися вакциною AstraZeneca від коронавірусу для всіх охочих, у тому числі людей віком до 60 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Зробити вакцину доступною для всіх вікових груп хочуть Баварія, Саксонія та Мекленбург-Західна Померанія. Для людей віком до 60 років перед щепленням необхідно буде додатково проконсультуватися з лікарем.

"Лікарі добре знають своїх пацієнтів і розуміють, кому можна запропонувати таку вакцину з групи до 60 років, з огляду на рекомендацію Постійної вакцинаційної комісії (Stiko)", – зазначив міністр охорони здоров’я Баварії Клаус Голечек. 

Нагадаємо, з 31 березня Німеччина рекомендувала використовувати вакцину AstraZeneca лише для пацієнтів віком від 60 років через рідкісні випадки тромбозу після щеплення, які майже всі сталися серед молодих жінок.

Для людей з цієї групи, які вже отримали перше щеплення, другу дозу AstraZenecа Stiko рекомендувала замінити вакциною мРНК – тобто Pfizer або Moderna. 

AstraZeneca для другої дози порадили використовувати тільки в індивідуальних випадках за рішенням лікаря. 

Читайте також: Втеча від AstraZeneca: як Україні допоможе досвід ЄС з поєднання вакцин.

Теми: Німеччинавакцинаціякоронавірус


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