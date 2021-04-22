В Германии три федеральные земли предложат вакцину AstraZeneca всем желающим

Три федеральные земли Германии планируют открыть возможность привиться вакциной AstraZeneca от коронавируса для всех желающих, в том числе людей в возрасте до 60 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Сделать вакцину доступной для всех возрастных групп хотят Бавария, Саксония и Мекленбург-Западная Померания. Людям в возрасте до 60 лет перед прививкой необходимо будет дополнительно проконсультироваться с врачом.

"Врачи хорошо знают своих пациентов и понимают, кому можно предложить такую ​​вакцину из группы до 60 лет, учитывая рекомендации постоянной прививочной комиссии (Stiko)", – отметил министр Баварии Клаус Голечек.

Напомним, с 31 марта Германия рекомендовала использовать вакцину AstraZeneca только для пациентов в возрасте от 60 лет из-за редких случаев тромбоза после прививки, которые почти все произошли у молодых женщин.

Для людей из этой группы, которые уже получили первую прививку, вторую дозу AstraZenecа Stiko рекомендовала заменить вакциной мРНК – то есть Pfizer или Moderna.

AstraZeneca для второй дозы посоветовали использовать только в индивидуальных случаях по решению врача.

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