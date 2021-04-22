Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии три федеральные земли предложат вакцину AstraZeneca всем желающим

Четверг, 22 апреля 2021, 11:15
В Германии три федеральные земли предложат вакцину AstraZeneca всем желающим
Фото с Twitter ЕП

Три федеральные земли Германии планируют открыть возможность привиться вакциной AstraZeneca от коронавируса для всех желающих, в том числе людей в возрасте до 60 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Сделать вакцину доступной для всех возрастных групп хотят Бавария, Саксония и Мекленбург-Западная Померания. Людям в возрасте до 60 лет перед прививкой необходимо будет дополнительно проконсультироваться с врачом.

"Врачи хорошо знают своих пациентов и понимают, кому можно предложить такую ​​вакцину из группы до 60 лет, учитывая рекомендации постоянной прививочной комиссии (Stiko)", – отметил министр Баварии Клаус Голечек.

Напомним, с 31 марта Германия рекомендовала использовать вакцину AstraZeneca только для пациентов в возрасте от 60 лет из-за редких случаев тромбоза после прививки, которые почти все произошли у молодых женщин.

Для людей из этой группы, которые уже получили первую прививку, вторую дозу AstraZenecа Stiko рекомендовала заменить вакциной мРНК – то есть Pfizer или Moderna.

AstraZeneca для второй дозы посоветовали использовать только в индивидуальных случаях по решению врача.

Читайте также: Побег от AstraZeneca: как Украине поможет опыт ЕС по сочетанию вакцин

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиявакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: