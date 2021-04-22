Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донеччині загинув гірник – НПГУ

Четвер, 22 квітня 2021, 11:29
На Донеччині загинув гірник – НПГУ

На Донеччині в очисному забої ПАТ Шахтоуправління "Покровське" загинув гірник.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова Волинця: "О 7 ранку 20 квітня при кріпленні нижнього сполучення целікової лави блоку 2-3 стався обвал породи, внаслідок чого був смертельно травмований гірник".

Деталі: Зазначається, що чоловіка 1975 року звати Олексій Дубінський, у нього залишився трирічний син.

Волинець наголосив, що на підприємстві немає організації Незалежної профспілки гірників.

Українська правда
Теми: Донецька областьшахти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Донецька область
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
За добу через агресію РФ загинули троє людей, 32 поранені
За добу через агресію РФ одна людина загинула і 22 поранені, зокрема діти
Останні новини
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: