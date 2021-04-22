На Донеччині загинув гірник – НПГУ

На Донеччині в очисному забої ПАТ Шахтоуправління "Покровське" загинув гірник.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова Волинця: "О 7 ранку 20 квітня при кріпленні нижнього сполучення целікової лави блоку 2-3 стався обвал породи, внаслідок чого був смертельно травмований гірник".

Деталі: Зазначається, що чоловіка 1975 року звати Олексій Дубінський, у нього залишився трирічний син.

Волинець наголосив, що на підприємстві немає організації Незалежної профспілки гірників.