На Донеччині загинув гірник – НПГУ
Четвер, 22 квітня 2021, 11:29
На Донеччині в очисному забої ПАТ Шахтоуправління "Покровське" загинув гірник.
Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook
Пряма мова Волинця: "О 7 ранку 20 квітня при кріпленні нижнього сполучення целікової лави блоку 2-3 стався обвал породи, внаслідок чого був смертельно травмований гірник".
Деталі: Зазначається, що чоловіка 1975 року звати Олексій Дубінський, у нього залишився трирічний син.
Волинець наголосив, що на підприємстві немає організації Незалежної профспілки гірників.
Українська правда