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На Донеччині загинув гірник – НПГУ

Четвер, 22 квітня 2021, 11:29

На Донеччині в очисному забої ПАТ Шахтоуправління "Покровське" загинув гірник.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова Волинця: "О 7 ранку 20 квітня при кріпленні нижнього сполучення целікової лави блоку 2-3 стався обвал породи, внаслідок чого був смертельно травмований гірник".

Деталі: Зазначається, що чоловіка 1975 року звати Олексій Дубінський, у нього залишився трирічний син.

Волинець наголосив, що на підприємстві немає організації Незалежної профспілки гірників.

Українська правда
Теми: Донецька областьшахти


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