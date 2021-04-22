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В Донецкой области погиб горняк – НПГУ

Четверг, 22 апреля 2021, 11:29

В Донецкой области в очистном забое ПАО Шахтоуправление "Покровское" погиб горняк.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь Волынца: "В 7 утра 20 апреля при креплении нижнего соединения целиковога ряда блока 2-3 произошел обвал породы, в результате чего был смертельно травмирован горняк".

Детали: Отмечается, что мужчину 1975 зовут Алексей Дубинский, у него остался трехлетний сын.

Волынец отметил, что на предприятии нет организации Независимого профсоюза горняков.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьшахты


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