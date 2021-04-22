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У п'ятницю похолодає, вітер посилиться

Четвер, 22 квітня 2021, 11:51
У п'ятницю похолодає, вітер посилиться

У п‘ятницю в Україну зайде похолодання, вітер посилиться.

Джерело: синиптикиня Наталка Діденко

Пряма мова: "Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться. Вдень становитиме лише +7+12 градусів максимально. Схід, Південь та більшість Центру (окрім Вінниччини) ще належатимуть теплій погоді, +12+18 градусів. Атмосферний капосний фронт, який знову лозиною відганятиме від нас теплу весну, принесе дощі та подекуди грози".

Деталі: На Сході у п‘ятницю без істотних опадів.

Вітер посилиться, буде рвучким.

23 квітня у Києві очікується відчутне похолодання, до +7+10 градусів, поривчастий вітер і дощ.

Надалі це похолодання притягне із собою заморозки, які охоплять більшість областей: не лише на ґрунті, а й у повітрі. Від нуля до 2-4 градусів.

За словами Діденко, заморозки триватиме в Україні по ночах аж до вівторка.

Українська правда

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Теми: погода
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