Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В пятницу похолодает, ветер усилится

Четверг, 22 апреля 2021, 11:51
В пятницу похолодает, ветер усилится

В пятницу в Украине зайдет похолодание, ветер усилится.

Источник: синиптик Наталья Диденко

Прямая речь: "Температура воздуха в западных и северных областях резко снизится. Днем составит всего +7 +12 градусов максимально. Восток, Юг и большинство Центра (кроме Винницкой области) еще будут принадлежать теплой погоде, +12 +18 градусов. Атмосферное пакостный фронт, снова будет отгонять от нас теплую весну, принесет дожди и местами грозы".

Детали: На Востоке в пятницу без существенных осадков.

Ветер усилится, будет порывистым.

23 апреля в Киеве ожидается ощутимое похолодание, до +7 +10 градусов, порывистый ветер и дождь.

В дальнейшем это похолодание повлечет с собой заморозки, которые охватят большинство областей: не только на почве, но и в воздухе. От нуля до 2-4 градусов.

По словам Диденко, заморозки продлятся в Украине по ночам до вторника.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: