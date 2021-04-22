В пятницу похолодает, ветер усилится

В пятницу в Украине зайдет похолодание, ветер усилится.

Источник: синиптик Наталья Диденко

Прямая речь: "Температура воздуха в западных и северных областях резко снизится. Днем составит всего +7 +12 градусов максимально. Восток, Юг и большинство Центра (кроме Винницкой области) еще будут принадлежать теплой погоде, +12 +18 градусов. Атмосферное пакостный фронт, снова будет отгонять от нас теплую весну, принесет дожди и местами грозы".

Детали: На Востоке в пятницу без существенных осадков.

Ветер усилится, будет порывистым.

23 апреля в Киеве ожидается ощутимое похолодание, до +7 +10 градусов, порывистый ветер и дождь.

В дальнейшем это похолодание повлечет с собой заморозки, которые охватят большинство областей: не только на почве, но и в воздухе. От нуля до 2-4 градусов.

По словам Диденко, заморозки продлятся в Украине по ночам до вторника.