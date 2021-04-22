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Риторика Росії змінилася, бо вони недооцінили Україну – Резніков

Четвер, 22 квітня 2021, 11:54
Риторика Росії змінилася, бо вони недооцінили Україну – Резніков
Фото з Facebook Резнікова

Динаміка і тональність перемовин між Україною і Росією за останній рік змінилась, оскільки переговорники з Кремля дали завищені очікування Володимиру Путіну і недооцінили українську владу.

Джерело: віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Думаю, що у них змінилася риторика, тому що головні фігуранти процесу, перемовники з Кремля, дали завищені очікування своєму патрону, що вони от зараз дуже легко зроблять цей "донбаський кейс". Вони недооцінили українську сторону.

Вони думали, що молодий президент поки недосвідчений в цих питаннях, біля нього недосвідчена команда радників, які ніколи не займались ні політикою, ні дипломатією, – зараз ми легенько їх зробимо. А воно не сталося, як їм гадалося, процес пішов не так, як їм хотілося".

Деталі: Саме тому, на думку Резнікова, Росія, яка з приходом до влади Зеленського зробила деякі кроки назустріч (погодилася на обмін полоненими і політв’язнями, збудувала будиночки КПВВ у Щасті і в Золотому) вирішила зупинити обмін і заблокувати КПВВ.

Він нагадав, що формальним приводом таких дій стала постанова Верховної Ради про призначення місцевих виборів, де написано, що там вибори тільки після деокупації. 

Але насправді, на думку Резнікова, зміна риторики пов’язана з тим, що Росія просто недооцінила нову владу в Україні.

Віцепрем’єр переконаний, що Донбас Росії не потрібен, вона хоче його "здихатись, але на своїх умовах", а Україна не піддається.

Він також додав, що агресія з боку Російської Федерації навпаки мобілізувала українську націю, "особливо з розумінням, що ми йдемо геть від Радянського союзу".

Українська правда

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Теми: РосіяУкраїнаДонбасвійна
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