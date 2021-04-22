Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Риторика России изменилась, потому что они недооценили Украину – Резников

Четверг, 22 апреля 2021, 11:54
Фото с Facebook Резникова

Динамика и тональность переговоров между Украиной и Россией за последний год изменилась, поскольку переговорщики из Кремля дали завышенные ожидания Владимиру Путину и недооценили украинскую власть.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Думаю, что у них изменилась риторика, потому что главные фигуранты процесса, переговорщики из Кремля, дали завышенные ожидания своему патрону, что они вот сейчас очень легко сделают этот "донбасский кейс". Они недооценили украинскую сторону.

Они думали, что молодой президент пока неопытный в этих вопросах, у него неопытная команда советников, которые никогда не занимались ни политикой, ни дипломатией, – сейчас мы легко их сделаем. А оно не произошло так, как им думалось, процесс пошел не так, как им хотелось".

Детали: Именно поэтому, по мнению Резникова, Россия, которая с приходом к власти Зеленского сделала некоторые шаги навстречу (согласилась на обмен пленными и политзаключенными, построила домики КПВВ в Счастье и в Золотом) решила остановить обмен и заблокировать КПВВ.

Он напомнил, что формальным поводом для таких действий стало постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, где написано, что там выборы только после деоккупации.

Но на самом деле, по мнению Резникова, изменение риторики связано с тем, что Россия просто недооценила новую власть в Украине.

Вице-премьер убежден, что Донбасс России не нужен, она хочет от него "избавиться, но на своих условиях", а Украина не поддается.

Он также добавил, что агрессия со стороны Российской Федерации наоборот мобилизовала украинскую нацию, "особенно с пониманием, что мы уходим от Советского Союза".

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинаДонбассвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Боевики выкатили "Грады" за линии отвода

Кулеба отреагировал на заявление Путина о "красных линиях"

COVID в Украине: 16 235 новых и 470 летальных случаев за сутки

Израиль заявляет об атаках на Сирию после ракетного нападения – СМИ

Обновлено от 00:33В Сенате США поддержали законопроект об увеличении военной помощи Украине

Украинский консул покинул территорию России – МИД

Все новости...
Росcия
Посол США в РФ улетел в Вашингтон
Белый дом о выпадах Путина: У нас толстая кожа
Резников: Для Трампа Россия была бизнес-партнером, для Байдена – враг
Последние новости
11:58
Курс валют на 22 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:54
Риторика России изменилась, потому что они недооценили Украину – Резников
11:51
В пятницу похолодает, ветер усилится
11:36
Выплата госпомощи ФОПам: НБУ отменил комиссию за проведение операций
11:36
Посол США в РФ улетел в Вашингтон
11:29
В Донецкой области погиб горняк – НПГУ
11:15
В Германии три федеральные земли предложат вакцину AstraZeneca всем желающим
11:01
Белый дом о выпадах Путина: У нас толстая кожа
10:59
S&P понизило кредитный рейтинг "Укрзализныци"
10:52
Резников: Для Трампа Россия была бизнес-партнером, для Байдена – враг
Все новости...