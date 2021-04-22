Риторика России изменилась, потому что они недооценили Украину – Резников

Динамика и тональность переговоров между Украиной и Россией за последний год изменилась, поскольку переговорщики из Кремля дали завышенные ожидания Владимиру Путину и недооценили украинскую власть.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Думаю, что у них изменилась риторика, потому что главные фигуранты процесса, переговорщики из Кремля, дали завышенные ожидания своему патрону, что они вот сейчас очень легко сделают этот "донбасский кейс". Они недооценили украинскую сторону.

Они думали, что молодой президент пока неопытный в этих вопросах, у него неопытная команда советников, которые никогда не занимались ни политикой, ни дипломатией, – сейчас мы легко их сделаем. А оно не произошло так, как им думалось, процесс пошел не так, как им хотелось".

Детали: Именно поэтому, по мнению Резникова, Россия, которая с приходом к власти Зеленского сделала некоторые шаги навстречу (согласилась на обмен пленными и политзаключенными, построила домики КПВВ в Счастье и в Золотом) решила остановить обмен и заблокировать КПВВ.

Он напомнил, что формальным поводом для таких действий стало постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, где написано, что там выборы только после деоккупации.

Но на самом деле, по мнению Резникова, изменение риторики связано с тем, что Россия просто недооценила новую власть в Украине.

Вице-премьер убежден, что Донбасс России не нужен, она хочет от него "избавиться, но на своих условиях", а Украина не поддается.

Он также добавил, что агрессия со стороны Российской Федерации наоборот мобилизовала украинскую нацию, "особенно с пониманием, что мы уходим от Советского Союза".