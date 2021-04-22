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СБУ викрила 10 бойовиків на Донбасі, в одного знайшли схрон з мінами

Четвер, 22 квітня 2021, 12:17
СБУ викрила 10 бойовиків на Донбасі, в одного знайшли схрон з мінами

СБУ під час профілактичних контрдиверсійних заходів у Волноваському районі Донеччини виявила схрон з мінами і викрила 10 учасників незаконних збройних формувань, а також встановила двох організаторів псевдореферендуму 2014 року.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Правоохоронці встановили місця проживання учасників бандугруповань так званої "ДНР". Вони наразі входять до складу незаконних збройних формувань бойовиків.

Наразі перевіряється інформація стосовно їх причетності до активного збройного супротиву силам АТО/ООС. У випадку підтвердження даних, щодо них будуть відкриті кримінальні провадження. 

Крім того, у помешканні одного з бойовиків виявили тайник з бойовими засобами ураження. Зі схрону було вилучено 4 протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 40 кг. За оперативними даними, зловмисник планував використати вибухівку для вчинення диверсій на території регіону".

Деталі: СБУ зазначила, що перевіряє інформацію щодо двох організаторів так званого "референдуму" 2014 року в Донецькій області.

 
 

Українська правда

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Теми: СБУДонецька область
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