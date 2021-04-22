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СБУ разоблачила 10 боевиков на Донбассе, в одного нашли схрон с минами

Четверг, 22 апреля 2021, 12:17
СБУ разоблачила 10 боевиков на Донбассе, в одного нашли схрон с минами

СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований, а также установила двух организаторов псевдореферендума 2014 года.

Источник: СБУ

Дословно: "Правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой "ДНР". Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований боевиков.

Сейчас проверяется информация о их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО / ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства.

Кроме того, в квартире одного из боевиков сотрудники СБ Украины обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Из тайника было изъято 4 противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона".

Детали СБУ отметила, что проверяет информацию о двух организаторах так называемого "референдума" 2014 года в Донецкой области.

 
 

Украинская правда
Темы: СБУДонецкая область
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