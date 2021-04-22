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У НАТО підтримали дії Чехії, не згадавши про покарання Росії

Четвер, 22 квітня 2021, 13:09
У НАТО підтримали дії Чехії, не згадавши про покарання Росії

Північноатлантична рада у своїй заяві висловила підтримку Чехії у зв'язку з її останніми кроками проти Росії, проте не згадала про потенційну відповідь на дії Москви.

Заява за підсумками засідання Північноатлантичної ради 21 квітня оприлюднена на сайті Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

Союзники НАТО висловлюють "глибоку стурбованість" через дестабілізуючі дії, які Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, в тому числі на території Альянсу, сказано у заяві.

Відзначається, що союзники "повністю солідарні" з Чеською Республікою.

Про потенційну скоординовану відповідь на дії Росії на рівні НАТО у заяві не згадано.

Нагадаємо, Чехія розраховує пізніше цього тижня обговорити з партнерами по НАТО можливі скоординовані дії проти Росії.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині країни та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

21 квітня Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів.

Дивіться наш відеоблог щодо того, як працюють російські агенти у Чехії та ЄС:

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНАТОЧехія
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