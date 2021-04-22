В НАТО поддержали действия Чехии, не упомянув о наказании России

Североатлантический совет в своем заявлении выразил поддержку Чехии в связи с ее последними шагами против России, однако не упомянул о потенциальном ответе на действия Москвы.

Заявление по итогам заседания Североатлантического совета 21 апреля обнародовано на сайте Альянса, сообщает "Европейская правда".

Союзники НАТО выражают "глубокую обеспокоенность" из-за дестабилизирующих действий, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Альянса, говорится в заявлении.

Отмечается, что союзники "полностью солидарны" с Чешской Республикой.

О потенциальном скоординированном ответе на действия России на уровне НАТО в заявлении не упоминается.

Напомним, Чехия рассчитывает позже на этой неделе обсудить с партнерами по НАТО возможные скоординированные действия против России.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

21 апреля Чехия выдвинула ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов.

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