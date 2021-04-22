Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАТО поддержали действия Чехии, не упомянув о наказании России

Четверг, 22 апреля 2021, 13:09
В НАТО поддержали действия Чехии, не упомянув о наказании России

Североатлантический совет в своем заявлении выразил поддержку Чехии в связи с ее последними шагами против России, однако не упомянул о потенциальном ответе на действия Москвы.

Заявление по итогам заседания Североатлантического совета 21 апреля обнародовано на сайте Альянса, сообщает "Европейская правда".

Союзники НАТО выражают "глубокую обеспокоенность" из-за дестабилизирующих действий, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Альянса, говорится в заявлении.

Отмечается, что союзники "полностью солидарны" с Чешской Республикой.

О потенциальном скоординированном ответе на действия России на уровне НАТО в заявлении не упоминается.

Напомним, Чехия рассчитывает позже на этой неделе обсудить с партнерами по НАТО возможные скоординированные действия против России.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

21 апреля Чехия выдвинула ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов.

Смотрите наш видеоблог о том, как работают российские агенты в Чехии и ЕС:

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНАТОЧехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Росcия
В Алтайском крае РФ готовят наркозависимых и больных гепатитом контрактников – штаб
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: