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ПАРЄ підтримала резолюцію із закликом негайно звільнити Навального

Четвер, 22 квітня 2021, 13:52

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію "Арешт і затримання Олексія Навального в січні 2021 року".

Як повідомляє "Європейська правда", текст ухваленої резолюції оприлюднено на сайті ПАРЄ.

"За" віддали 105 голосів, "проти" - 26, 11 утрималися.

 

У документі нагадують, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вже постановив, що засудження Навального у справі "Ів Роше" порушило його право на справедливий суд і закликало відповідні органи РФ усунути порушення, проте Верховний Суд залишив вирок без змін.

Також нагадують, що ЄСПЛ вже ухвалив рішення, яким вимагає від Росії звільнити Навального, а Комітет міністрів РЄ у березні 2021 року ухвалив рішення щодо виконання даного рішення.

Зазначається, що стан здоров’я опозиціонера в ув’язненні суттєво погіршився, а його прохання про огляд лікарем на власний вибір не задовільнили. 

"Асамблея вважає, що попри заяви російської влади про те, що стан здоров’я Навального "задовільний", те що виглядає як незабезпечення Навального адекватню медичною допомогою, може підпадати під ст. 3 ЄКПЛ (заборона нелюдського поводження чи покарання)", - зазначають у тексті.

Згадують також повідомлення про те, що Навального протягом ночі неодноразово будили наглядачі, що його обшукують перед зустріччю з адвокатами, а адвокати скаржилися на обмеження доступу до клієнта.

Зазначається, що Навальний та його адвокати намагалися оскаржити таке поводження у відповідних органах, але це не дало результату.

У резолютивній частині Асамблея висловлює повну підтримку з рішенням Комітетом міністрів Ради Європи від березня 2021 року та закликає РФ:

- посилити співпрацю з Комітетом міністрів РЄ щодо повного виконання рішення щодо Навального

- звільнити Навального негайно і в будь-якому разі до наступної зустрічі Комітету міністрів у червні 2021 року, 

- надати йому необхідну медичну допомогу і забезпечити повну повагу до його прав у рамках ЄКПЛ та національного законодавства.

Також закликають запросити представників Комітету з попередження тортур відвідати Навального в ув’язненні, а Росію – уможивити швидку публікацію звіту за підсумками цього візиту.

Зазначається, що ПАРЄ продовжить пильно стежити за розвитком ситуації.

Теми: НавальнийПАРЄРосія


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