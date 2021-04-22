ПАСЕ поддержала резолюцию с призывом немедленно освободить Навального

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию "Арест и задержание Алексея Навального в январе 2021 года".

Как сообщает "Европейская правда", текст принятой резолюции обнародован на сайте ПАСЕ.

За резолюцию отдали 105 голосов, против - 26, 11 воздержались.

В документе напоминают, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже постановил, что осуждение Навального по делу "Ив Роше" нарушило его право на справедливый суд, и призвал соответствующие органы РФ устранить нарушения, однако Верховный суд оставил приговор без изменений.

Также напоминают, что ЕСПЧ уже принял решение, которым требует от России освободить Навального, а Комитет министров СЕ в марте 2021 года принял решение о выполнении данного решения.

Отмечается, что состояние здоровья оппозиционера в заключении существенно ухудшилось, а его просьбу об осмотре врачом по своему выбору не удовлетворили.

"Ассамблея считает, что несмотря на заявления российских властей о том, что состояние здоровья Навального "удовлетворительное", это выглядит как необеспечение Навального адекватной медицинской помощью, что может подпадать под действие ст. 3 ЕКПЧ (запрещение бесчеловечного обращения или наказания)", - отмечают в тексте.

Упоминают также сообщение о том, что Навального на протяжении ночи неоднократно будили надзиратели, что его обыскивают перед встречей с юристами, а юристы жаловались на ограничение доступа к клиенту.

Отмечается, что Навальный и его юристы пытались обжаловать такое поведение в соответствующих органах, но это не дало результата.

В резолютивной части Ассамблея выражает полную поддержку решению Комитета министров Совета Европы от марта 2021 года и призывает РФ:

- усилить сотрудничество с Комитетом министров СЕ относительно полного выполнения решения по Навальному;

- освободить Навального немедленно и в любом случае до следующей встречи Комитета министров в июне 2021 года;

- предоставить ему необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное уважение его прав в рамках ЕКПЧ и национального законодательства.

Также призывают пригласить представителей Комитета по предупреждению пыток посетить Навального в заключении, а Россию - сделать возможной быструю публикацию отчета по итогам этого визита.

Отмечается, что ПАСЕ продолжит пристально следить за развитием ситуации.