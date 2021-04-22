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Росія заборонила в'їзд для 122 іноземців через участь у протестах

Четвер, 22 квітня 2021, 13:57
Росія заборонила в'їзд для 122 іноземців через участь у протестах
Фото Нової газети

Міністерство внутрішніх справ РФ заборонило в'їзд в Росію на 40 років 122 іноземним громадянам, які брали участь у несанкціонованих акціях протесту в Москві.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на начальника столичного управління з питань міграції ГУ МВС Дмитра Сергієнка

Пряма мова Сергієнка: "Щодо 122 іноземних громадян, які є учасниками несанкціонованих акцій і протестів на території Москви, відповідно до пункту 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "Про порядок в'їзду, виїзду" територіальними підрозділами з питань міграції прийнято рішення про заборону в'їзду на 40 років".

Деталі: Представник МВС не уточнив, у яких саме протестних акціях брали участь ці іноземні громадяни.

Сергієнко також додав, що з початку 2021 року МВС направило 10 клопотань про визнання небажаним перебування іноземних громадян, щодо яких є відомості про причетність до екстремістської або терористичної діяльності.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіямітинги
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