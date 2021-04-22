Росія заборонила в'їзд для 122 іноземців через участь у протестах

Міністерство внутрішніх справ РФ заборонило в'їзд в Росію на 40 років 122 іноземним громадянам, які брали участь у несанкціонованих акціях протесту в Москві.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на начальника столичного управління з питань міграції ГУ МВС Дмитра Сергієнка

Пряма мова Сергієнка: "Щодо 122 іноземних громадян, які є учасниками несанкціонованих акцій і протестів на території Москви, відповідно до пункту 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "Про порядок в'їзду, виїзду" територіальними підрозділами з питань міграції прийнято рішення про заборону в'їзду на 40 років".

Деталі: Представник МВС не уточнив, у яких саме протестних акціях брали участь ці іноземні громадяни.

Сергієнко також додав, що з початку 2021 року МВС направило 10 клопотань про визнання небажаним перебування іноземних громадян, щодо яких є відомості про причетність до екстремістської або терористичної діяльності.