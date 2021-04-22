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Россия запретила въезд для 122 иностранцев из-за участия в протестах

Четверг, 22 апреля 2021, 13:57
Россия запретила въезд для 122 иностранцев из-за участия в протестах
Фото Новой газеты

Министерство внутренних дел РФ запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранным гражданам, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста в Москве.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на начальника столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрия Сергиенко

Прямая речь Сергиенко: "В отношении 122 иностранных граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и протестов на территории Москвы, в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "О порядке въезда, выезда" территориальными подразделениями по вопросам миграции принято решение о неразрешении въезда на 40 лет".

Детали: Представитель МВД не уточнил, в каких именно протестных акциях участвовали эти иностранные граждане.

Сергиенко также добавил, что с начала 2021 года МВД направило 10 ходатайств о признании нежелательным пребывания иностранных граждан, насчет которых есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности.

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Темы: Росcиямитинги
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