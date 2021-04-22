Суд Амстердама поновив слухання у справі "скіфського золота"

Апеляційний суд Амстердама у четвер 22 квітня відновив слухання у так званій справі "скіфського золота".

Про це повідомляє "Європейська правда".

В апеляційній справі Україна і чотири музеї Криму змагаються за твори мистецтва, надані для виставки музею Алларда Пірсона в 2013 році.

Оскільки Крим був анексований Росією в березні 2014 року, музею Алларда Пірсона вже не було зрозуміло, кому повернути твори мистецтва.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї. Однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

Провадження було призупинене до вирішення питання про відвід одного з суддів, якого Україна звинуватила в упередженості і зв'язках з Росією. Апеляційна палата суду Амстердама 28 жовтня задовольнила клопотання України про відвід судді.

22 квітня заступник голови МЗС Євгеній Єнін під час свого виступу на засіданні суду заявив, що експонати виставки належать Україні і мають повернутись до України.

Євгеній Єнін

Як розповів Єнін у Facebook, він наголосив, що і Україна, і Нідерланди є сторонами Конвенції ЮНЕСКО 1970 року, яка встановлює основні правила розгляду справ. І Україна, і Нідерланди зобов'язані вжити заходів для запобігання будь-якій незаконній передачі права власності на культурні цінності.

У засіданні Апеляційного суду м. Амстердам у справі за позовом держави Україна до музею Алларда Пірсона – археологічного музею Амстердамського університету – так званої справи про "скіфське золото" бере участь і заступниця міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко.

Вона заявила, що Україна виступає проти незаконної передачі права власності на артефакти української виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" російським установам, прихованим під назвою "кримських музеїв", повідомляє Мінкульт.

Поки триває судова тяганина, "скіфське золото" зберігається в музеї Алларда Пірсона.