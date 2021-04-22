Суд Амстердама возобновил слушания по делу "скифского золота"

Апелляционный суд Амстердама в четверг 22 апреля возобновил слушания по так называемому делу "скифского золота".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В апелляционном деле Украина и четыре музея Крыма спорят за произведения искусства, предоставленные для выставки музею Алларда Пирсона в 2013 году.

Поскольку Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года, в музее Алларда Пирсона уже не понимали, кому вернуть произведения искусства.

14 декабря 2016 суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее. Однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Производство было приостановлено до решения вопроса об отводе одного из судей, которого Украина обвинила в предвзятости и связях с Россией. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября удовлетворила ходатайство Украины об отводе судьи.

Во время своего выступления на заседании в четверг заместитель главы МИД Евгений Енин заявил, что экспонаты выставки принадлежат Украине и должны вернуться в Украину.

Как рассказал Енин в Facebook, он акцентировал на том, что и Украина, и Нидерланды являются сторонами Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, которая устанавливает основные правила рассмотрения дел. И Украина, и Нидерланды обязаны принять меры для предотвращения любой незаконной передачи права собственности на культурные ценности.

Пока идет судебная тяжба, "скифское золото" хранится в музее Алларда Пирсона.