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Суд Амстердама возобновил слушания по делу "скифского золота"

Четверг, 22 апреля 2021, 14:11

Апелляционный суд Амстердама в четверг 22 апреля возобновил слушания по так называемому делу "скифского золота".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В апелляционном деле Украина и четыре музея Крыма спорят за произведения искусства, предоставленные для выставки музею Алларда Пирсона в 2013 году.

Апелляционный суд Амстердама
Апелляционный суд Амстердама
Facebook Eugene Enin

Поскольку Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года, в музее Алларда Пирсона уже не понимали, кому вернуть произведения искусства.

14 декабря 2016 суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее. Однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Производство было приостановлено до решения вопроса об отводе одного из судей, которого Украина обвинила в предвзятости и связях с Россией. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября удовлетворила ходатайство Украины об отводе судьи.

Во время своего выступления на заседании в четверг заместитель главы МИД Евгений Енин заявил, что экспонаты выставки принадлежат Украине и должны вернуться в Украину.

 

Как рассказал Енин в Facebook, он акцентировал на том, что и Украина, и Нидерланды являются сторонами Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, которая устанавливает основные правила рассмотрения дел. И Украина, и Нидерланды обязаны принять меры для предотвращения любой незаконной передачи права собственности на культурные ценности.

Пока идет судебная тяжба, "скифское золото" хранится в музее Алларда Пирсона.

Темы: судНидерланды


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