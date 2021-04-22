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Суд Амстердама возобновил слушания по делу "скифского золота"

Четверг, 22 апреля 2021, 14:11
Суд Амстердама возобновил слушания по делу скифского золота

Апелляционный суд Амстердама в четверг 22 апреля возобновил слушания по так называемому делу "скифского золота".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В апелляционном деле Украина и четыре музея Крыма спорят за произведения искусства, предоставленные для выставки музею Алларда Пирсона в 2013 году.

Апелляционный суд Амстердама
Апелляционный суд Амстердама
Facebook Eugene Enin

Поскольку Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года, в музее Алларда Пирсона уже не понимали, кому вернуть произведения искусства.

14 декабря 2016 суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее. Однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Производство было приостановлено до решения вопроса об отводе одного из судей, которого Украина обвинила в предвзятости и связях с Россией. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября удовлетворила ходатайство Украины об отводе судьи.

22 апреля заместитель главы МИД Евгений Енин во время своего выступления на заседании суда заявил, что экспонаты выставки принадлежат Украине и должны вернуться в Украину.

 
Евгений Енин

Как рассказал Енин в Facebook, он акцентировал на том, что и Украина, и Нидерланды являются сторонами Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, которая устанавливает основные правила рассмотрения дел. И Украина, и Нидерланды обязаны принять меры для предотвращения любой незаконной передачи права собственности на культурные ценности.

В заседании Апелляционного суда. Амстердам по иску государства Украина к музею Алларда Пирсона – археологического музея Амстердамского университета – так называемого дела о "скифском золоте" участвует и заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

Она заявила, что Украина выступает против незаконной передачи права собственности на артефакты украинской выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" российским учреждениям, скрытым под названием "крымских музеев", сообщает Минкульт.

Пока идет судебная тяжба, "скифское золото" хранится в музее Алларда Пирсона.

УП, дополнено

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Темы: судНидерландыМИДМинкультуры
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