У ПАРЄ відмовилися від заклику до Росії розслідувати отруєння Навального

На пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи під час розгляду резолюції на підтримку Олексія Навального з тексту виключили заклик до Росії розслідувати отруєння російського опозиціонера.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У проєкті резолюції був пункт, який звучав наступним чином: "12.2.4 забезпечити чесне та неупереджене розслідування можливого отруєння пана Навального хімічною зброєю типу "Новічок" та участі російської влади у цьому злочині".

Однак під час розгляду в сесійному залі була запропонована поправка, за якою цей пункт взагалі вилучався з тексту.

Зрештою поправку підтримали 96 голосами, 22 – проти та 12 утрималися. Це була єдина поправка до резолюції, яку розглядали в залі.

У тексті резолюції більше немає ані згадки про "злочин", ані заклику "розслідувати". На сесії публічно не пояснювали аргументацію необхідності ухвалення цієї поправки.

В ухваленій резолюції нагадують, що Європейський суд з прав людини вже постановив, що засудження Навального у справі "Ів Роше" порушило його право на справедливий суд, і закликав відповідні органи РФ усунути порушення, проте Верховний суд залишив вирок без змін.

Також нагадують, що ЄСПЛ вже ухвалив рішення, яким вимагає від Росії звільнити Навального, а Комітет міністрів РЄ у березні 2021 року ухвалив рішення щодо виконання даного рішення.

Зазначається, що стан здоров’я опозиціонера в ув’язненні суттєво погіршився, а його прохання про огляд лікарем на власний вибір не задовольнили.