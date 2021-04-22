Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У ПАРЄ відмовилися від заклику до Росії розслідувати отруєння Навального

Четвер, 22 квітня 2021, 15:13
Фото 24tv.ua

На пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи під час розгляду резолюції на підтримку Олексія Навального з тексту виключили заклик до Росії розслідувати отруєння російського опозиціонера.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У проєкті резолюції був пункт, який звучав наступним чином: "12.2.4 забезпечити чесне та неупереджене розслідування можливого отруєння пана Навального хімічною зброєю типу "Новічок" та участі російської влади у цьому злочині".

Однак під час розгляду в сесійному залі була запропонована поправка, за якою цей пункт взагалі вилучався з тексту.

Зрештою поправку підтримали 96 голосами, 22 – проти та 12 утрималися. Це була єдина поправка до резолюції, яку розглядали в залі.

У тексті резолюції більше немає ані згадки про "злочин", ані заклику "розслідувати". На сесії публічно не пояснювали аргументацію необхідності ухвалення цієї поправки.

В ухваленій резолюції нагадують, що Європейський суд з прав людини вже постановив, що засудження Навального у справі "Ів Роше" порушило його право на справедливий суд, і закликав відповідні органи РФ усунути порушення, проте Верховний суд залишив вирок без змін.

Також нагадують, що ЄСПЛ вже ухвалив рішення, яким вимагає від Росії звільнити Навального, а Комітет міністрів РЄ у березні 2021 року ухвалив рішення щодо виконання даного рішення.

Зазначається, що стан здоров’я опозиціонера в ув’язненні суттєво погіршився, а його прохання про огляд лікарем на власний вибір не задовольнили. 

Теми: ПАРЄНавальнийРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія оголосила початок відведення військ від України

фотоНАБУ оголосило в розшук Гладковського-молодшого

Пєсков: Путін сам відповість на пропозицію Зеленського

На Донбасі загинув боєць ООС

Росія почала великі військові навчання в Криму, приїхав міністр оборони

Білий дім про випади Путіна: У нас товста шкіра

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала резолюцію із закликом негайно звільнити Навального
У ПАРЄ закликали до нових санкцій та судів проти режиму в Білорусі
Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
Останні новини
15:13
У ПАРЄ відмовилися від заклику до Росії розслідувати отруєння Навального
15:07
Україна вводить спецмито на імпорт автобусів і вантажівок з Білорусі
14:54
Силовики викрили голову правління банку у фальсифікації звітів для НБУ
14:45
Кабмін просять продовжити термін дії спецзобов'язань для виробників тепла
14:34
Росія оголосила початок відведення військ від України
14:34
Партія вакцини AstraZeneca, яка мала бути в Україні 22 квітня, прибуде пізніше
14:31
Попит населення на кредити зростає третій квартал поспіль – опитування НБУ
14:30
фотоНАБУ оголосило в розшук Гладковського-молодшого
14:13
Пєсков: Путін сам відповість на пропозицію Зеленського
14:11
фотоСуд Амстердама поновив слухання у справі "скіфського золота"
Усі новини...