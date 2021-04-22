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В ПАСЕ отказались от призыва к России расследовать отравление Навального

Четверг, 22 апреля 2021, 15:13
Фото 24tv.ua

На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы при рассмотрении резолюции в поддержку Алексея Навального в тексте исключили призыв к России расследовать отравление российского оппозиционера.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В проекте резолюции был пункт, который звучал следующим образом: "12.2.4 обеспечить честное и беспристрастное расследование возможного отравления господина Навального химическим оружием типа "Новичок" и участия российских властей в этом преступлении".

Однако при рассмотрении в сессионном зале была предложена поправка, по которой этот пункт вообще изымался из текста.

В конце концов поправку поддержали 96 голосами, 22 – против и 12 воздержались. Это была единственная поправка к резолюции, которую рассматривали в зале.

В тексте резолюции больше нет ни упоминания о "преступлении", ни призыва "расследовать". На сессии публично не объясняли аргументацию необходимости принятия этой поправки.

В принятой резолюции напоминают, что Европейский суд по правам человека уже постановил, что осуждение Навального по делу "Ив Роше" нарушило его право на справедливый суд, и призвал соответствующие органы РФ устранить нарушения, однако Верховный суд оставил приговор без изменений.

Также напоминают, что ЕСПЧ уже принял решение, которым требует от России освободить Навального, а Комитет министров СЕ в марте 2021 года принял решение о выполнении данного решения.

Отмечается, что состояние здоровья оппозиционера в заключении существенно ухудшилось, а его просьбе об осмотре врачом по своему выбору не удовлетворили.

Темы: ПАСЕНавальныйРосcия


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