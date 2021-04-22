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За підробку ПЛР-тесту судитимуть жителя Львівщини

Четвер, 22 квітня 2021, 15:29

Жителя Львівщини судитимуть за підробку ПЛР-тесту на коронавірус, який він пред'явив на кордоні з Польщею.

Джерело: поліція Львівської області

Деталі: За даними слідства, зловмисник пред’явив підроблений документ інспектору Державної прикордонної служби під час перетину польсько-українського кордону на пункті пропуску "Краківець - Корчова", щоб не відбувати обов’язкову самоізоляцію на території України.

Правоохоронці встановили, що 27-річний мешканець селища Краковець Яворівського району, заздалегідь, використовуючи домашню оргтехніку, самостійно виготовив бланк висновку дослідження на виявлення SARS-CoV-2 із негативним результатом, який в подальшому пред’явив інспектору ДПСУ, в’їжджаючи в Україну з Республіки Польща.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1, ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому - штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинсудЛьвівщина
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