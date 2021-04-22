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За подделку ПЦР-теста будут судить жителя Львовщины

Четверг, 22 апреля 2021, 15:29

Жителя Львовщины будут судить за подделку ПЦР-теста на коронавирус, который он предъявил на границе с Польшей.

Источник: полиция Львовской области

Детали: По данным следствия, злоумышленник предъявил поддельный документ инспектору Государственной пограничной службы во время пересечения польско-украинской границы на пункте пропуска "Краковец - Корчевая", чтобы не отбывать обязательную самоизоляцию на территории Украины.

Правоохранители установили, что 27-летний житель поселка Краковец Яворивского района, заранее, используя домашнюю оргтехнику, самостоятельно изготовил бланк заключения исследования на выявление SARS-CoV-2 с отрицательным результатом, который в дальнейшем предъявил инспектору ГПСУ, въезжая в Украину из Республики Польша.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1, ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, завершено, обвинительное заключение направлено на рассмотрение суда .

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинсудЛьвовщина


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