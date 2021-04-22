Проспекту Бандери в Києві бути - рішення апеляційного суду
Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць.
Джерело: адвокат В’ячеслав Якубенко у Facebook
Деталі: Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії "Свобода", П. Богомазова, та Українського інституту національної пам’яті (який Якубенко представляв в апеляції).
Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві", яким було перейменовано:
вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;
вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;
вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;
проспект Московський — на проспект Степана Бандери.
Довідково: Степан Бандера – визначний український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів — голова Проводу ОУН-Б.
Підступно вбитий у жовтні 1959 року в Мюнхені агентом радянського КДБ.
Читайте також: Степан Бандера у німецьких тюрмах і концтаборах
"Убивство у Мюнхені". Уривки з документального бестселера
Як вбили Бандеру. Розслідування з Гарварда