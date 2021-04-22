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Проспекту Бандери в Києві бути - рішення апеляційного суду

Четвер, 22 квітня 2021, 15:35
Проспекту Бандери в Києві бути - рішення апеляційного суду
Ельдар Сарахман, УП

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць.

Джерело: адвокат В’ячеслав Якубенко у Facebook

Деталі: Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії "Свобода", П. Богомазова, та Українського інституту національної пам’яті (який Якубенко представляв в апеляції).

Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві", яким було перейменовано:

вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський — на проспект Степана Бандери.

Довідково: Степан Бандера – визначний український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів — голова Проводу ОУН-Б.

Підступно вбитий у жовтні 1959 року в Мюнхені агентом радянського КДБ.

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Українська правда

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Теми: КиївБандера
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