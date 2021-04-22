Проспекту Бандеры в Киеве быть - решение апелляционного суда
Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и четырех других столичных улиц.
Источник: адвокат Вячеслав Якубенко в Facebook
Детали: Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии "Свобода", П. Богомазова, и Украинского института национальной памяти (который Якубенко представлял в апелляции).
Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым было переименовано:
улицу Баумана - в улицу Януша Корчака;
улицу Кутузова - в улицу Генерала Алмазова;
улицу Суворова - а улицу Михаила Омеляновича-Павленко;
переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало;
проспект Московский - в проспект Степана Бандеры.
Справка: Степан Бандера - выдающийся украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - председатель Провода ОУН-Б.
Коварно убит в октябре 1959 года в Мюнхене агентом советского КГБ.
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