Проспекту Бандеры в Киеве быть - решение апелляционного суда
Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и четырех других столичных улиц.
Источник: адвокат Вячеслав Якубенко в Facebook
Детали: Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии "Свобода", П. Богомазова, и Украинского института национальной памяти (который Якубенко представлял в апелляции).
Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым было переименовано:
улицу Баумана - в улицу Януша Корчака;
улицу Кутузова - в улицу Генерала Алмазова;
улицу Суворова - а улицу Михаила Омеляновича-Павленко;
переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало;
проспект Московский - в проспект Степана Бандеры.