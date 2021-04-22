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Проспекту Бандеры в Киеве быть - решение апелляционного суда

Четверг, 22 апреля 2021, 15:35
Проспекту Бандеры в Киеве быть - решение апелляционного суда
Эльдар Сарахман, УП

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и четырех других столичных улиц.

Источник: адвокат Вячеслав Якубенко в Facebook

Детали: Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии "Свобода", П. Богомазова, и Украинского института национальной памяти (который Якубенко представлял в апелляции).

Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым было переименовано:

улицу Баумана - в улицу Януша Корчака;

улицу Кутузова - в улицу Генерала Алмазова;

улицу Суворова - а улицу Михаила Омеляновича-Павленко;

переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало;

проспект Московский - в проспект Степана Бандеры.

Справка: Степан Бандера - выдающийся украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - председатель Провода ОУН-Б.

Коварно убит в октябре 1959 года в Мюнхене агентом советского КГБ.

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Темы: КиевБандера
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