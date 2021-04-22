У США затримали злочинну групу, яка викрала з банківських сейфів України понад $30 млн

За співпраці українських та іноземних поліцейських у США затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів України майно на понад 30 мільйонів доларів.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "До злочинної організації увійшло щонайменше 25 осіб. Тільки у 2015-2016 роках у Києві жертвою зловмисників стала 51 людина – підозрювані викрали з їхніх банківських сейфів майно загалом на майже 170 мільйонів гривень".

Деталі: Зазначається, що організаторами банди були двоє громадян України, які водночас мають громадянство США, де вони і легалізували незаконно отримані кошти.

Вони створили злочинну організацію з детальним розподілом ролей кожного учасника, координацією їхніх дій, забезпеченням фінансування злочинної діяльності та порядком розподілу вкрадених коштів.

У 2015-2016 роках зловмисники викрали майно 51 фізичної особи з індивідуальних банківських сейфів 10 банківських установ у м. Києві на загальну суму 169,181 млн гривень (34,869 млн доларів).

Також вони вчинили злочини на території Молдови, Білорусі, Македонії та Латвії приблизно на таку ж суму. І готувалися обкрадати сейфи у банках Грузії, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки.

Для цього зловмисники підробляли паспорти та документи щодо оренди банківських сейфів.

Під час досудового розслідування на території України слідчі Нацполіції направили до суду обвинувальні акти щодо 6 осіб. Ще щодо 4 осіб, які з метою уникнення відповідальності у 2015-18 роках виїхали до США, виконуються запити про надання міжнародної правової допомоги.

Також з 2019 року цим особам заочно повідомили про підозру у злочинах, вчинених на території України, Узбекистану та Азербайджану.

У липні 2020 року їх оголосили в міжнародний розшук, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а Інтерпол виставив відносно них "червоні картки".

Зазначається, що під час здійснення досудового розслідування також заарештували і засудили за вчинення вищевказаних злочинів ще 5 осіб на території Латвії, Узбекистану та Азербайджану.

У 2018, 2020 та 2021 роках на території України правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання учасників злочинної організації, в результаті вилучили речові докази.

Також з’ясувалося, що троє осіб з подвійним громадянством України та США, легалізували викрадене майно – придбали рухоме та нерухоме майно на території України та США, у тому числі й на своїх родичів.

У 2020 році Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно двох організаторів, що знаходиться на території України.

20 квітня за результатами міжнародної співпраці Департамент юстиції США пред’явив обвинувачення трьом особам за "відмивання" на території США злочинних доходів на суму більше 30 мільйонів доларів.

Підозрюваних заарештували, за місцями їхнього мешкання провели обшуки, вилучили знаряддя злочинів, а також майно, придбане на кошти, отриманні злочинним шляхом.

Тепер їм загрожує 20 років ув’язнення лише на території США.

У пресслужбі додали, що для викриття та затримання зловмисників українські поліцейські упродовж 3 років тісно співпрацювали з правоохоронцями США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.