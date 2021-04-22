Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США задержали преступную группу, похитившую из банковских сейфов Украины более $30 млн

Четверг, 22 апреля 2021, 15:54
В США задержали преступную группу, похитившую из банковских сейфов Украины более $30 млн
Фото НПУ

В сотрудничестве украинских и иностранных полицейских в США задержали участников преступной организации, которые похитили с банковских сейфов Украины имущество более чем на 30 миллионов долларов.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "В преступную организацию входило не менее 25 человек. Только в 2015-2016 годах в Киеве жертвой злоумышленников стал 51 человек – подозреваемые похитили из их банковских сейфов имущество на общую сумму почти 170 миллионов гривен". 

 

Детали: Отмечается, что организаторами банды были двое граждан Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они и легализовали незаконно полученные средства.

Они создали преступную организацию с детальным распределением ролей каждого участника, координацией их действий, обеспечением финансирования преступной деятельности и порядком распределения украденных средств.

В 2015-2016 годах злоумышленники похитили имущество 51 физического лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банковских учреждений в г. Киеве на общую сумму 169 миллионов 181 тысяча гривен (34,87 миллионов долларов).

Также они совершили преступления на территории Молдовы, Беларуси, Македонии и Латвии примерно на такую ​​же сумму. И готовились обворовывать сейфы в банках Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики.

Для этого злоумышленники подделывали паспорта и документы об аренде банковских сейфов.

Во время досудебного расследования на территории Украины следователи Нацполиции направили в суд обвинительные акты относительно 6 человек. Еще по 4 людям, которые с целью избежания ответственности в 2015-18 годах уехали в США, направили запросы об оказании международной правовой помощи.

Также с 2019 года этим лицам заочно сообщили о подозрении в преступлениях, совершенных на территории Украины, Узбекистана и Азербайджана. 

 

В июле 2020 года их объявили в международный розыск, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а Интерпол выставил в отношении их "красные карточки".

Отмечается, что при осуществлении досудебного расследования также арестовали и осудили за совершение вышеуказанных преступлений еще 5 человек на территории Латвии, Узбекистана и Азербайджана.

В 2018, 2020 и 2021 годах на территории Украины правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступной организации, в результате изъяли вещественные доказательства.

Также выяснилось, что три человека с двойным гражданством Украины и США, легализовали похищенное имущество – приобрели движимое и недвижимое имущество на территории Украины и США, в том числе и на своих родственников.

В 2020 году Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество двух организаторов, которое находится на территории Украины.

20 апреля по результатам международного сотрудничества Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за "отмывание" на территории США преступных доходов на сумму более 30 млн долларов.

Подозреваемых арестовали, по местах их проживания провели обыски, изъяли орудия преступления, а также имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем.

Теперь им грозит 20 лет тюрьмы только на территории США.

В пресс-служба добавили, что для разоблачения и задержания злоумышленников украинские полицейские в течение 3 лет тесно сотрудничали с правоохранителями США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияСШАбанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
полиция
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: