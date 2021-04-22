В США задержали преступную группу, похитившую из банковских сейфов Украины более $30 млн

В сотрудничестве украинских и иностранных полицейских в США задержали участников преступной организации, которые похитили с банковских сейфов Украины имущество более чем на 30 миллионов долларов.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "В преступную организацию входило не менее 25 человек. Только в 2015-2016 годах в Киеве жертвой злоумышленников стал 51 человек – подозреваемые похитили из их банковских сейфов имущество на общую сумму почти 170 миллионов гривен".

Детали: Отмечается, что организаторами банды были двое граждан Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они и легализовали незаконно полученные средства.

Они создали преступную организацию с детальным распределением ролей каждого участника, координацией их действий, обеспечением финансирования преступной деятельности и порядком распределения украденных средств.

В 2015-2016 годах злоумышленники похитили имущество 51 физического лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банковских учреждений в г. Киеве на общую сумму 169 миллионов 181 тысяча гривен (34,87 миллионов долларов).

Также они совершили преступления на территории Молдовы, Беларуси, Македонии и Латвии примерно на такую ​​же сумму. И готовились обворовывать сейфы в банках Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики.

Для этого злоумышленники подделывали паспорта и документы об аренде банковских сейфов.

Во время досудебного расследования на территории Украины следователи Нацполиции направили в суд обвинительные акты относительно 6 человек. Еще по 4 людям, которые с целью избежания ответственности в 2015-18 годах уехали в США, направили запросы об оказании международной правовой помощи.

Также с 2019 года этим лицам заочно сообщили о подозрении в преступлениях, совершенных на территории Украины, Узбекистана и Азербайджана.

В июле 2020 года их объявили в международный розыск, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а Интерпол выставил в отношении их "красные карточки".

Отмечается, что при осуществлении досудебного расследования также арестовали и осудили за совершение вышеуказанных преступлений еще 5 человек на территории Латвии, Узбекистана и Азербайджана.

В 2018, 2020 и 2021 годах на территории Украины правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступной организации, в результате изъяли вещественные доказательства.

Также выяснилось, что три человека с двойным гражданством Украины и США, легализовали похищенное имущество – приобрели движимое и недвижимое имущество на территории Украины и США, в том числе и на своих родственников.

В 2020 году Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество двух организаторов, которое находится на территории Украины.

20 апреля по результатам международного сотрудничества Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за "отмывание" на территории США преступных доходов на сумму более 30 млн долларов.

Подозреваемых арестовали, по местах их проживания провели обыски, изъяли орудия преступления, а также имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем.

Теперь им грозит 20 лет тюрьмы только на территории США.

В пресс-служба добавили, что для разоблачения и задержания злоумышленников украинские полицейские в течение 3 лет тесно сотрудничали с правоохранителями США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.