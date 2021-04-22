Україна хоче внести Чорнобильську зону до списку ЮНЕСКО
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко хоче подати заявку на включення Чорнобильської зони до списку світової спадщини ЮНЕСКО.
Джерело: Ткаченко в інтерв’ю "Reuters"
Деталі: "Ми віримо, що включення Чорнобиля до списку спадщини ЮНЕСКО є першим і важливим кроком до того, щоб це чудове місце стало унікальним пунктом призначення, що цікавить усе людство.
Важливість Чорнобильської зони лежить далеко за межами України... Йдеться не лише про вшанування пам’яті, а й про історію та права людей".
Деталі: Перед тим, як надіслати заявку до ООН, місця, які шукають охорони ЮНЕСКО, мають бути включені до національного списку культурної та історичної спадщини, зазначив Ткаченко.
Він нагадав, що нещодавно Мінкульт вирішив включити до переліку таких об'єктів величезну радіолокаційну станцію, побудовану поблизу міста Чорнобиль у 1970-х.
Також обговорюється питання розширення цього наміру на всю 30-кілометрову зону відчуження Чорнобиля.
Ткаченко сподівається, що Чорнобиль, який вже став популярним місцем для шукачів пригод до пандемії коронавірусу, згодом знову буде заманювати відвідувачів.
"Reuters" зазначає, що більша частина території навколо покинутої АЕС – здичавіла місцина порожніх будівель, чагарників та каміння. Усі будівлі у Прип'яті – місті-привиді, де колись проживало 50 тисяч людей, які переважно працювали на станції, – потребують ремонту.
Довідка: Організація об'єднаних націй із питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) є установою Організації об'єднаних націй (ООН). Серед іншого, вона займається охороною пам'яток культури.
Передісторія:
- 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, яку Радянський Союз спершу приховував. Від вибуху реактора на АЕС, розташованій приблизно за 108 км на північ від Києва, 31 людина померла одразу, переважно від гострої променевої хвороби, а ще тисячі людей отримали такі радіаційні захворювання, як рак.
- Загальна кількість загиблих і довгострокові наслідки найбільшої в історії атомної енергетики аварії – питання дискусій.
- Цього року Україна відзначатиме 35-ту річницю Чорнобильської катастрофи.
- У 2019 році британо-американський мінісеріал "Чорнобиль" каналу HBO спричинив стрибок відвідування електростанції та сусідньої Прип'яті: 120 тисяч людей відвідали ці місця.
- Місто Чорнобиль лежить на правому березі річки Прип'ять, у Поліссі. Історичні згадки про нього сягають XII сторіччя.