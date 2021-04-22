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Украина хочет внести Чернобыльскую зону в список ЮНЕСКО

Четверг, 22 апреля 2021, 15:55
Украина хочет внести Чернобыльскую зону в список ЮНЕСКО
Фото Дмитрия Ларина, УП

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Источник: Ткаченко в интервью "Reuters"

Детали: "Мы верим, что включение Чернобыля в список наследия ЮНЕСКО является первым и важным шагом к тому, чтобы это замечательное место стало уникальным пунктом назначения, которое интересует все человечество.

Важность Чернобыльской зоны лежит далеко за пределами Украины... Речь идет не только о памяти, но и об истории и правах людей".

Детали: Перед тем, как подать заявку в ООН, места, которые ищут охраны ЮНЕСКО, должны быть включены в национальный список культурного и исторического наследия, отметил Ткаченко.

Он напомнил, что недавно Минкульт решил включить в перечень таких объектов огромную радиолокационную станцию, построенную вблизи города Чернобыль в 1970-х.

Также обсуждается вопрос расширения этого намерения на всю 30-километровую зону отчуждения Чернобыля.

Ткаченко надеется, что Чернобыль, который уже стал популярным местом для искателей приключений до пандемии коронавируса, со временем снова будет привлекать посетителей.

"Reuters" отмечает, что большая часть территории вокруг заброшенной АЭС – одичавшая местность пустых зданий, кустарников и камней. Все здания в Припяти – городе-призраке, где когда-то проживало 50 тысяч человек, которые в основном работали на станции, – нуждаются в ремонте.

Справка: Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) является учреждением Организации объединенных наций (ООН). Среди прочего, она занимается охраной памятников культуры.

Предыстория:

  • 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, которую Советский Союз сначала скрывал. От взрыва реактора на АЭС, расположенной приблизительно в 108 км к северу от Киева, 31 человек умер сразу, преимущественно от острой лучевой болезни, а еще тысячи людей получили такие радиационные заболевания, как рак.
  • Общее количество погибших и долгосрочные последствия крупнейшей в истории атомной энергетики аварии – вопрос дискуссий.
  • В этом году Украина будет отмечать 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы.
  • В 2019 году британо-американский минисериал "Чернобыль" канала HBO вызвал скачок посещения электростанции и соседней Припяти: 120 тісяч человек посетили эти места.
  • Город Чернобыль лежит на правом берегу реки Припять, в Полесье. Исторические упоминания о нем восходят к XII веку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧернобыльТкаченкоМинкультурымиристория
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