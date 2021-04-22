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У ЄС пояснили, чи можливе колективне вислання дипломатів РФ на підтримку Чехії

Четвер, 22 квітня 2021, 16:16
У ЄС пояснили, чи можливе колективне вислання дипломатів РФ на підтримку Чехії

Рішення про вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією у "дипломатичній війні" з Кремлем залишається на розсуд країн-членів Євросоюзу. 

Про це сказав речник ЄС із закордонних справ Петер Стано на щоденному брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

"Такі рішення як вислання дипломатів - це індивідуальні рішення країн-членів, тому що це у їхній компетенції, йдеться про дипломатів з акредитацією на території конкретної країни", - зазначив Петер Стано.

Він зауважив, що з процедурної точки зору ЄС, наприклад, може відібрати акредитацію у російських дипломатів з представництва Росії при Євросоюзі - але у такому разі у них залишиться акредитація при МЗС Бельгії. 

"Ми готові вживати заходів, коли вони взаємно погоджені. І якби такі дії були погоджені у скоординований спосіб, звісно ж установи рівня ЄС не будуть блокувати консенсус, - зазначив Петер Стано. 

Речник нагадав, що після отруєння Скрипалів у Солсбері скоординованого вислання дипломатів з на той час 28 країн-членів ЄС не було, але була погоджена скоординована реакція, частиною якої було те, що низка країн також вислали російських дипломатів.

Він також звенув увагу, що Євросоюз в останній заяві висловив повну солідарність з діями Чехії і дав зрозуміти, що підривна діяльність російських агентів проти інтересів та безпеки ЄС та його членів буде зустрічати рішучу відповідь, у тому числі на рівні блоку. 

Як повідомлялося раніше, Литва обговорює можливість вислання з країни співробітників російської дипмісії для вираження солідарності з Чехією.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата, що фактично паралізувало роботу посольства.

21 квітня Чехія поставила ультиматум Росії і вимагає повернути до Москви всіх висланих дипломатів. У Кремлі на це відповіли, що "розмови з Росією у стилістиці вимог є безперспективними".

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяРосіяЄС
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