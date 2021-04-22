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В ЕС объяснили, возможна ли коллективная высылка дипломатов РФ в поддержку Чехии

Четверг, 22 апреля 2021, 16:16
В ЕС объяснили, возможна ли коллективная высылка дипломатов РФ в поддержку Чехии

Решение о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией в дипломатической войне с Кремлем остается на усмотрение стран-членов Евросоюза.

Об этом сказал представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано на ежедневном брифинге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Такие решения, как высылка дипломатов - это индивидуальные решения стран-членов, потому что это в их компетенции, речь идет о дипломатах с аккредитацией на территории конкретной страны", - отметил Стано.

Он отметил, что с процедурной точки зрения ЕС, например, может отобрать аккредитацию у российских дипломатов из представительства России при Евросоюзе - но в таком случае у них останется аккредитация при МИД Бельгии.

"Мы готовы принимать меры, когда они взаимно согласованы. И если бы такие действия были согласованы скоординированным образом, конечно же, учреждения уровня ЕС не будут блокировать консенсус", - отметил Петер Стано.

Спикер напомнил, что после отравления Скрипалей в Солсбери скоординированной высылки дипломатов из на то время 28 стран-членов ЕС не было, но была согласована скоординированная реакция, частью которой было то, что ряд стран также выслали российских дипломатов.

Он также обратил внимание, что Евросоюз в последнем заявлении выразил полную солидарность с действиями Чехии и дал понять, что подрывная деятельность российских агентов против интересов и безопасности ЕС и его членов будет встречать решительный ответ, в том числе на уровне блока.

Как сообщалось ранее, Литва обсуждает возможность высылки из страны сотрудников российской дипмиссии для выражения солидарности с Чехией.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

21 апреля Чехия выдвинула ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов. В Кремле на это ответили, что "разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны".

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧехияРосcияЕС
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