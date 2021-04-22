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Карикатурою на Путіна "прикрасили" посольство: РФ направила Україні ноту протесту

Четвер, 22 квітня 2021, 16:58

Російські дипломати направили в МЗС України ноту протесту у зв'язку з акцією, яку влаштували українські активісти під стінами посольства РФ в Києві. Зокрема, вони лазером намалювали на стіні будівлі карикатуру на Путіна і спроектували напис із звинуваченнями на адресу країни-агресора.

Джерело: заява офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової

Деталі: За її словами, ввечері 20 квітня "українські екстремісти" влаштували біля стін посольства Росії в Києві "чергову русофобську вилазку".

Зокрема, розповіла Захарова, активісти організації "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод" заблокували центральний вхід на територію дипмісії, розгорнули плакати з "різними образами" і за допомогою лазерної установки проектували на фасад "нецензурні написи".

 

Її обурив також той факт, що Нацгвардія, яка була на місці подій, не завадила проведенню акції.

Пряма мова: "Природно, що в МЗС України була направлена ​​нота протесту посольства Росії з вимогою до української сторони неухильно дотримуватися зобов'язань в рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, а також провести ретельне розслідування інциденту і притягнути до відповідальності учасників і організаторів цієї провокації і вжити заходів щодо недопущення рецидивів подібних інцидентів в майбутньому".

Більше деталей: Така акція протесту дійсно мала місце під стінами посольства РФ в Києві. Вона відбулася 20 квітня, напередодні щорічного послання російського президента Федеральним зборам РФ. Про це у своєму Facebook написав голова ГО "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод" Юрій Федоренко. Також він опублікував відео події, яке можна подивитися за цим посиланням.

 

На акції активісти тримали плакати з зображенням Путіна у ролі Гітлера та Кім Чен Ина, а також з надписами "Северокореїзація Росії", "Доктор зло існує", "Диктатор-шизофреник з комплексом Наполеона", "Послання Путіна – це лапша й потік дезінформації".

А на стіну посольства учасники акції за допомогою лазерної установки спроектували карикатурний профіль Путіна і напис "Росія перетворилася на терористичну організацію".

Євген Кізілов, УП
Теми: ПутінКиївРосіяакції


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