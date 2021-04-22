Карикатурой на Путина "украсили" посольство: РФ направила Украине ноту протеста

Российские дипломаты направили в МИД Украины ноту протеста в связи с акцией, которую устроили украинские активисты под стенами посольства РФ в Киеве. В частности, лазером нарисовали на стене здания карикатуру на Путина и спроецировали надпись с обвинениями в адрес страны-агрессора.

Источник: заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой

Детали: По ее словам, вечером 20 апреля "украинские экстремисты" устроили у стен посольства России в Киеве "очередную русофобскую вылазку".

В частности, рассказала Захарова, активисты организации "Агентство развития демократии и информационных свобод" заблокировали центральный вход на территорию дипмиссии, развернули плакаты с "различными оскорблениями" и при помощи лазерной установки проецировали на фасад "нецензурные надписи".

Ее возмутил также тот факт, что Нацгвардия, которая находилась на месте событий, не стала мешать акции.

Прямая речь: "Естественно, в МИД Украины была направлена нота протеста посольства России с требованием к украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также провести тщательное расследование случившегося и привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации и принять меры по недопущению рецидивов подобных инцидентов в будущем".

Больше деталей: Такая акция протеста действительно имела место у стен посольства РФ в Киеве. Она состоялась 20 апреля, накануне ежегодного послания российского президента Федеральному собранию РФ. Об этом в своем Facebook написал глава ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод" Юрий Федоренко. Также он опубликовал видео события, которое можно посмотреть по этой ссылке.

На акции активисты держали плакаты с изображением Путина в роли Гитлера и Ким Чен Ына, а также с надписями "Северокореизация России", "Доктор зло существует", "Диктатор-шизофреник с комплексом Наполеона", "Послание Путина - это лапша и поток дезинформации".

А на стену посольства участники акции с помощью лазерной установки спроектировали карикатурный профиль Путина и надпись "Россия превратилась в террористическую организацию".