Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Карикатурой на Путина "украсили" посольство: РФ направила Украине ноту протеста

Четверг, 22 апреля 2021, 16:58
Карикатурой на Путина украсили посольство: РФ направила Украине ноту протеста

Российские дипломаты направили в МИД Украины ноту протеста в связи с акцией, которую устроили украинские активисты под стенами посольства РФ в Киеве. В частности, лазером нарисовали на стене здания карикатуру на Путина и спроецировали надпись с обвинениями в адрес страны-агрессора.

Источник: заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой

Детали: По ее словам, вечером 20 апреля "украинские экстремисты" устроили у стен посольства России в Киеве "очередную русофобскую вылазку".

В частности, рассказала Захарова, активисты организации "Агентство развития демократии и информационных свобод" заблокировали центральный вход на территорию дипмиссии, развернули плакаты с "различными оскорблениями" и при помощи лазерной установки проецировали на фасад "нецензурные надписи".

 

Ее возмутил также тот факт, что Нацгвардия, которая находилась на месте событий, не стала мешать акции.

Прямая речь: "Естественно, в МИД Украины была направлена нота протеста посольства России с требованием к украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также провести тщательное расследование случившегося и привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации и принять меры по недопущению рецидивов подобных инцидентов в будущем".

Больше деталей: Такая акция протеста действительно имела место у стен посольства РФ в Киеве. Она состоялась 20 апреля, накануне ежегодного послания российского президента Федеральному собранию РФ. Об этом в своем Facebook написал глава ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод" Юрий Федоренко. Также он опубликовал видео события, которое можно посмотреть по этой ссылке.

 

На акции активисты держали плакаты с изображением Путина в роли Гитлера и Ким Чен Ына, а также с надписями "Северокореизация России", "Доктор зло существует", "Диктатор-шизофреник с комплексом Наполеона", "Послание Путина - это лапша и поток дезинформации".

А на стену посольства участники акции с помощью лазерной установки спроектировали карикатурный профиль Путина и надпись "Россия превратилась в террористическую организацию".

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинКиевРосcияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Путин
Эрдоган ждет у себя Путина в августе
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Последние новости
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Все новости...
Реклама: