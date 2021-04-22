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Чехія вишле ще близько 70 співробітників посольства РФ

Четвер, 22 квітня 2021, 17:03
Чехія вишле ще близько 70 співробітників посольства РФ

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Сьогодні опівдні минув термін, до якого Росія мала дозволити всім 20 чеським дипломатам повернутися до посольства в Москви, яка вислала їх у відповідь на висилку 18 співробітників російського посольства, які, на думку чеської влади, працювали на спецслужби.

Рішення чеського МЗС зрівняти чисельність диппредставництв  діє з сьогоднішнього дня. Росія має час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.

Після від'їзду висланих співробітників у посольстві Чехії в Москві залишалося 24 співробітники, у тому числі п'ять дипломатів та 19 адміністративно-технічних працівників.

Зараз у посольстві Росії в Празі працює 27 дипломатів та 67 адміністративно-технічних працівників.

Нагадаємо, 21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Він зауважив, що чеських дипломатів у Росії набагато менше, аніж російських у Празі.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ або дивіться наш відеоблог щодо того, як працюють російські агенти у Чехії та ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяРосія
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