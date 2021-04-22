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Чехия вышлет еще около 70 сотрудников посольства РФ

Четверг, 22 апреля 2021, 17:03

Чехия решила сравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Сегодня в полдень истек срок, до которого Россия должна позволить всем 20 чешским дипломатам вернуться в посольство в Москве, которое выслало их в ответ на высылку 18 сотрудников российского посольства, которые, по мнению чешских властей, работали на спецслужбы.

Решение чешского МИД сравнить численность диппредставительств действует с сегодняшнего дня. У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.

После отъезда высланных сотрудников в посольстве Чехии в Москве оставалось 24 сотрудника, в том числе пять дипломатов и 19 административно-технических работников.

Сейчас в посольстве России в Праге работает 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.

Напомним, 21 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве. Он отметил, что чешских дипломатов в России гораздо меньше, чем российских в Праге.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

В Чехии назвали эту реакцию непропорциональной и выдвинули ультиматум - позволить дипломатам вернуться, чтобы избежать дальнейшего сокращения количества дипломатов в посольстве РФ.

В Кремле на это ответили, что "разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны".

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ или смотрите наш видеоблог о том, как работают российские агенты в Чехии и ЕС.

Темы: ЧехияРосcия


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