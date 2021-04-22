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Віцеспікери парламентів Польщі та Литви відвідали Донбас

Четвер, 22 квітня 2021, 18:13

Делегація депутатів країн "Люблінського трикутника" на чолі з віцеспікером Сейму Польщі Малгожатою Госевською відвідала район проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні ООС на сторінці у Facebook.

Разом із Госевською Донбас відвідали віцеспікер Сейму Литви Паулюс Саударгас та перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Вони ознайомилися із роботою контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутове", який є одним із семи КПВВ в районі проведення ООС та вимушено не працює в повній мірі через те, що російсько-окупаційні війська з протилежного боку блокують рух людей і транспорту.

Також іноземні й українські посадовці відвідали селище Широкине та поспілкувалися з військовими. Через збройну агресію Російської Федерації мешканці цього курортного населеного пункту біля моря, що поблизу Маріуполя, залишили свої оселі і не можуть повернутися у власні домівки. На сьогодні майже 100% об’єктів житла у Широкиному зруйновано і жителі там не проживають.

"Україна – не лише сусід та економічний партнер, але й друг. І нині найважливіше – солідарність з Україною і її підтримка. Я не можу називати це конфліктом, тому що важко закривати очі на смерті людей – військових і цивільних, тому це – війна. Я побачила власне яким є той "русскій мір". Місце, де повинні гратися діти і люди жити нормально змінилося на руїни. Подібне я вже бачила раніше у Грузії 2008 році. Росія залишається тією самою. Змінюються лише назви, лідери, але їх методи залишаються тими самими", - заявила Госевська, яку цитує пресслужба ООС.

Посольство Польщі в Україні повідомило, що делегація також відвідала Авдіївку та зустрілася з військовими 72-ї окремої механізованої бригади.

"Люблінський трикутник" - це формат, створений Україною, Польщею та Литвою, у рамках якого три країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі і туризму.

Теми: ДонбасвійнаПольщаЛитва


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