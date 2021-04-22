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Вице-спикеры парламентов Польши и Литвы посетили Донбасс

Четверг, 22 апреля 2021, 18:13

Делегация депутатов стран "Люблинского треугольника" во главе с вице-спикером Сейма Польши Малгожатой Госевской посетила район проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ООС на странице в Facebook.

Вместе с Госевской Донбас посетили вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас и первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Они ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", который является одним из семи КПВВ в районе проведения ООС и вынужденно не работает в полной мере из-за того, что российско-оккупационные войска с противоположной стороны блокируют движение людей и транспорта.

Также иностранные и украинские чиновники посетили поселок Широкино и пообщались с военными. Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации жители курортного населенного пункта у моря, вблизи Мариуполя, оставили свои дома и не могут вернуться. На сегодня почти 100% объектов жилья в Широкино разрушено и жители там не проживают.

"Украина - не только сосед и экономический партнер, но и друг. И сейчас самое важное - солидарность с Украиной и ее поддержка. Я не могу называть это конфликтом, потому что трудно закрывать глаза на смерти людей - военных и гражданских, поэтому это - война. Я увидела что такое тот самый "русский мир". Место, где должны играть дети и жить нормально, превартилось в руины. Подобное я уже видела ранее в Грузии 2008 году. Россия остается прежней. Меняются только названия, лидеры, но их методы остаются теми же", - заявила Госевская.

Посольство Польши в Украине сообщило, что делегация также посетила Авдеевку и встретилась с военными 72-й отдельной механизированной бригады.

"Люблинский треугольник" - это формат, созданный Украины, Польшей и Литвой, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.

Темы: ДонбассвойнаПольшаЛитва


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